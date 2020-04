"Dostałam wypowiedzenie. Nie rozumiałam, co się dzieje. Płakałam". Płacą cenę zamrożenia gospodarki

Wśród ubocznych skutków obostrzeń wprowadzonych w Polsce przez rząd w związku z pandemią COVID-19 jest i to, że wiele osób niemal z dnia na dzień straciło pracę. - Nie spodziewałam się, że to wydarzy się tak szybko - przyznaje jedna z nich, specjalistka do spraw marketingu Justyna Rochnińska. Relacji ludzi, którzy szybko zapłacili wysoką cenę za obecne zamrożenie gospodarki, wysłuchał Rafał Stangreciak, reporter "Czarno na białym".

- Zostałam wybrana do grona osób, które będą bezrobotne. Nie spodziewałam się, że to wydarzy się tak szybko. Ostatniego dnia miesiąca, pięć minut przed końcem pracy, zostałam wezwana do gabinetu prezesa i zostało mi wręczone wypowiedzenie - opowiada Justyna Rochnińska. - Nie rozumiałam, co się dzieje, dlaczego ja. Było bardzo, bardzo ciężko. Płakałam - przyznaje.