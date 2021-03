"To trudny apel". Premier o Wielkanocy

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował w czwartek o spędzenie Wielkanocy w kręgu najbliższej rodziny. - To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość, i myślę że już niedługo potem ta nadzieja, ta radość będzie do Polski wracała na skutek programu szczepień – dodał.

Morawiecki wyraził przekonanie, że dzięki szczepieniom w ciągu kilku miesięcy poprawi się sytuacja zdrowotna i gospodarcza. - Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Chcę zaapelować już dzisiaj o to, żebyśmy spędzili je w wąskim gronie, w gronie wyłącznie najbliższej rodziny – powiedział premier na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia. - To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość, i myślę że już niedługo potem ta nadzieja, ta radość będzie do Polski wracała na skutek programu szczepień – dodał.