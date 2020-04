WOŚP na zakupach. "Rozjadą się po całej Polsce"

Sto łóżek szpitalnych, z których część trafi na oddziały intensywnej terapii, a także 10 respiratorów mobilnych - to najnowsze zakupy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach Funduszu Interwencyjnego na rzecz walki z koronawirusem. - To są zakupy dla szpitali, które rozjadą się po całej Polsce - tłumaczy w rozmowie z TVN24 prezes fundacji Jerzy Owsiak.

Jej prezes Jerzy Owsiak poinformował w piątek w rozmowie z TVN24, że z tego funduszu Orkiestra kupiła 10 respiratorów mobilnych. Trafią one między innymi do szpitali w Warszawie, Raciborzu, Tychach i Radomiu.

Poinformował także o zakupie stu łóżek szpitalnych. Jak mówił, część z nich trafi na oddziały intensywnej terapii, a pozostałe to tzw. łóżka obserwacyjne. One trafią z kolei m.in. do Warszawy, Puław, Elbląga, Nowego Sącza i Szczecina. - To są zakupy, które rozjadą się do szpitali po całej Polsce - dodał.