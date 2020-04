WOŚP funduje łóżka i kardiomonitory dla szpitali zakaźnych. "Pierwsza partia już dzisiaj rozjedzie się po Polsce"

Ufundowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy kardiometry trafią do szpitali zakaźnych - przekazał Jerzy Owsiak, szef WOŚP. Poinformował, że pierwsza partia jeszcze w czwartek "rozjedzie się po Polsce". - Kolejnej możemy się spodziewać w przyszłym tygodniu - dodał.

Owsiak w rozmowie z reporterem TVN24 poinformował, że WOŚP przekazuje kardiometry do szpitali, które zmagają się z epidemią. Będą one dołączone do łóżek na oddziałach intensywnej terapii, które również sfinansowała Orkiestra.