Minister zdrowia: mamy do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem zachorowań

"To nie liczba nowych zachorowań jest najważniejszych wskaźnikiem"

Zdaniem ministra "to jest konsekwencja przywracania normalności, czyli naszego powrotu do standardowego modelu pracy, powrotu dzieci do szkół, powrotu do zwykłych czynności, które wykonywaliśmy przed pandemią". - To powoduje, że rośnie liczba interakcji społecznych, co jest przesłanką do bardziej dynamicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa - dodał.