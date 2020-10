Szef SOP na kwarantannie we własnym gabinecie. Jego zastępca zakażony, 30 innych funkcjonariuszy też

Wiceszef Służby Ochrony Państwa jest zakażony koronawirusem, podobnie jak co najmniej 30 funkcjonariuszy tej służby. Z kolei komendant SOP wraz z innym ze swoich zastępców są na kwarantannie. Odbywają ją we własnych gabinetach. Całe piętro zostało odseparowane od reszty budynku - dowiedział się tvn24.pl. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar przyznaje, że kwarantanna w miejscu pracy to "bardzo wyjątkowa sytuacja".

Kwarantanna w gabinetach

Według informacji tvn24.pl ze źródeł zbliżonych do SOP w formacji jest obecnie ponad 30 funkcjonariuszy zakażonych koronawirusem. Szef tej służby Paweł Olszewski oraz jeden z jego zastępców - jak ustaliliśmy - mieli w poniedziałek kontakt z jednym z zakażonych. Następnego dnia, czyli we wtorek, pojawili się jednak w budynku SOP.

Rzecznik SOP: jeden z zastępców komendanta miał pozytywny wynik

- Od poniedziałku pracują w swoich gabinetach w samoizolacji i nie mają kontaktu z nikim, zgodnie z procedurami, które przyjęliśmy już wcześniej na wypadek, gdyby doszło do takiej sytuacji. Mają całe zaplecze, dostęp do poczty i telefonu. Całe piętro zostało odizolowane, a ludzie, którzy tam pracowali, zostali przeniesieni - wyjaśnia Piórkowski.

Rzecznik GIS: To są bardzo wyjątkowe sytuacje

Pytany, czy słyszał o sytuacji, by ktoś odbywał kwarantannę w swoim gabinecie, rzecznik GIS przytoczył przykład pielęgniarki, która za zgodą inspektora sanepidu przyjeżdżała do szpitala, bo była jedyną osobą zajmującą się dializami. - To są bardzo wyjątkowe sytuacje. Co do zasady trzeba na tyle, na ile jest to możliwe, ograniczyć kontakty z innymi ludźmi - wyjaśnił.