Spotkanie w Sejmie w sprawie walki z pandemią. Waldemar Kraska i przedstawiciele opozycji komentują

W piątek po południu w Sejmie odbyło się spotkanie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie walki z pandemią. Po spotkaniu Kraska przekazał, że wszyscy zgodzili się co do projektu ustawy o funduszu kompensacyjnym i że w poniedziałek zostanie on skierowany do Sejmu. Jednak zdaniem opozycji rządzący nie przyszli na rozmowy z konkretami. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że "na razie jest podstawowy problem polegający na tym, że rządzący grają na przeczekanie". - W Czechach wprowadzają godzinę policyjną, a my się zastanawiamy, czy przed wejściem do teatru pokazywać certyfikat, to jest jak najbardziej za późno - mówił senator Lewicy Wojciech Konieczny.