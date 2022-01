Piąta fala pandemii COVID-19. Wiceminister zdrowia: skoncentrowaliśmy się na trzech aspektach

Wiceminister zdrowia odpowiadał, że resort nie jest bezczynny, przygotował strategię walki z epidemią. Mówił, że wzrost liczby zakażonych wynika z faktu, że w Polsce zaczyna dominować wariant omikron. Odpowiada on już za 62 procent wszystkich przypadków w kraju. W piątej fali resort - jak kontynuował wiceminister - skoncentrował się na trzech zasadniczych aspektach: szczepieniach, zwiększeniu dostępności do testowania oraz aktywnej roli lekarzy pierwszego kontaktu w opiece nad pacjentami.

Wyliczył, że obecnie w Polsce w pełni zaszczepionych jest 57 procent osób, a gdy pominie się dzieci poniżej 5. roku życia, to rzeczywiście takich osób jest 64 procent. Kraska przypomniał też, że od czwartku test antygenowy wykonać można w wybranej aptece (do tej pory włączyło się do tego 105 aptek), a od przyszłego tygodnia będzie można - bez skierowania - zrobić go w punkcie wymazowym.