Wiceminister zdrowia: uruchomiliśmy punkty pobrań drive-thru dla osób objętych kwarantanną

Kraska: chcemy, żeby do punktów drive-thru zgłaszały się osoby, które są w kwarantannie

Poinformował również, że w piątek uruchomiono nową formę wykonywania testów, czyli drive-thru. - Chcemy, aby przed każdym szpitalem w Polsce, gdzie są rozstawione namioty przeznaczone do triażu, czyli gdzie jest wstępna segregacja pacjentów, którzy trafiają na SOR-y, na izbę przyjęć czy też do szpitala, powstały punkty pobrań - powiedział.

- Na początek chcemy, żeby do tych punktów pobrań zgłaszały się osoby, które są w kwarantannie. Na przykład 12. doby kwarantanny taka osoba podjedzie do takiego punktu samochodem, zostanie bez wysiadania z samochodu próbka od tego pacjenta pobrana. W ciągu dwóch dni będzie wynik i będziemy już wiedzieli, czy dana osoba musi pozostać w kwarantannie, czy z tej kwarantanny może być zwolniona - wyjaśnił.

- To będzie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Chcemy, żeby te punkty pobrań działały między godziną 8 a 18. Myślę, że to będzie skorelowane ze służbami sanitarnymi, które będą kierować te osoby do tych punktów w odpowiednich godzinach. Mam nadzieję, że to zdecydowanie zwiększy ilość pobrań w Polsce - mówił wiceminister zdrowia. Powiedział, że formuła, przewidziana na razie dla osób w kwarantannie może być rozszerzona także na inne osoby. - Osiągniemy docelową na obecną chwilę liczbę wykonywanych badań, czyli 25 tysięcy - ocenił.