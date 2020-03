Wiceminister zdrowia: przygotowaliśmy się na dość duży wzrost nowych przypadków

"Nie ma innej metody jak ograniczenie kontaktów międzyludzkich"

- To, że w tej chwili na naszych ulicach są pustki, nie widać ludzi, nie jeżdżą samochody, autobusy komunikacji miejskiej są puste, to jest bardzo dobry, aczkolwiek smutny widok. Widzę, że Polacy bardzo poważnie podeszli do naszych apeli, żeby pozostać w domu. To jest jedyna racjonalna rzecz, którą możemy zrobić jako społeczeństwo. Unikać wychodzenia z domu, unikać kontaktów, przeczekać ten najgorszy okres, który myślę, że będzie w tym i następnym tygodniu - zaznaczył Kraska.