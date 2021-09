Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia o nowych przypadkach zakażenia

Waldemar Kraska przypomniał, że w środę została przekroczona liczba tysiąca przypadków. - Czwarta fala stała się faktem - powiedział. - Dzisiaj też mamy powyżej tysiąca nowych przypadków - 1208, czyli ten trend wzrastający zdecydowanie już w tej chwili się utrwalił - poinformował wiceminister zdrowia. - Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o 24 procent - dodał.

Ponad 1200 nowych przypadków zakażenia, 29 osób zmarło

Kraska przekazał także, że 27 osób zmarło. Powiedział, że "to są liczby, które osobom niezaszczepionym, które się wahają, uzmysłowiły to, że to może dotyczyć każdego z nas".