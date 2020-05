Wiceminister: są regiony, w których być może jesteśmy w stanie poluzować obowiązek zakrywania twarzy

Myślę, że w ciągu tygodnia, może dwóch zaproponujemy model związany z noszeniem maseczek być może wyłączający pewne regiony, powiaty, województwa z tego obowiązku w przestrzeni raczej otwartej - poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Od 16 kwietnia wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Zasłaniać ust i nosa nie muszą dzieci do 4. roku życia.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski odnosząc się w czwartek na konferencji prasowej do sytuacji, gdzie coraz więcej osób ignoruje nakaz zakrywania nosa i ust powiedział, że "to jest problem i pewne wyzwanie". - Dalej podtrzymujemy swoje stanowisko, że noszenie maseczek zabezpiecza przede wszystkim osoby z kontaktu, nie mnie jako tego, który ma maseczkę, tylko osoby, które potencjalnie mogę zakazić - dodał.

- Nie zmieniamy swojego stanowiska, będziemy to kontrolować w przypadku takich możliwości jakie mamy - mówił wiceminister.

- Ale też widzimy, że są regiony w Polsce, w których być może jesteśmy w stanie poluzować w pewnym sensie te obowiązki. Jeżeli dzisiaj z 265 przypadków (zakażenia koronawirusem-red.) 209 dotyczy województwa śląskiego, kilkanaście dolnośląskiego, czy małopolskiego, to rozważamy i (...) robimy pewną analizę stopnia współczynnika R, czyli tego współczynnika zarażalności i gęstości zaludnienia w poszczególnych regionach - dodał.

- Myślę, że w ciągu tygodnia, może dwóch zaproponujemy model związany z noszeniem maseczek być może wyłączający pewne regiony, powiaty, województwa z tego obowiązku w przestrzeni raczej otwartej. Raczej nie mówimy o tym, żeby zrezygnować z tego obowiązku z przestrzeniach zamkniętych - przekazał Gadomski.

Wiceminister: będziemy ograniczali liczbę szpitali jednoimiennych

Wiceminister zdrowia mówił również o kwestii ograniczania liczby szpitali jednoimiennych przeznaczonych dla pacjentów chorych na COVID-19.

Powiedział, że rola szpitali jednoimiennych w systemie ochrony zdrowia jest analizowana przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i wojewodów. - Pierwsze decyzje są już podejmowane i będziemy ograniczali liczbę szpitali jednoimiennych w tych regionach, w których rzeczywiście jest to możliwe, czyli najczęściej w tych, w których występuje więcej niż jeden taki podmiot – poinformował. Dodał, że analizowane są też takie zmiany organizacyjne, aby w części szpitali jednoimiennych wyodrębnić działalność zakaźną i uruchomić inną działalność szpitalną. - Ale też warto podkreślić: jesteśmy po pierwszej transzy poluzowań w końcówce kwietnia, po drugiej istotnej z wczoraj – chcielibyśmy tę gotowość jednak w tych szpitalach jeszcze zostawić. Wolimy chuchać na zimne, wolimy, żeby one rzeczywiście się nie zapełniły, ale podchodzimy do tych decyzji stopniowo i raczej ewolucyjnie – zaznaczył.

Będą kontrole osób siedzących w restauracji?

Od 18 maja zacznie obowiązywać trzeci etap "odmrażania" gospodarki. Będzie między innymi umożliwiona działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych z ograniczeniami. Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński był pytany, w jaki sposób będzie sprawdzane to, czy dwie osoby siedzące przy stoliku w restauracji są z jednego gospodarstwa domowego. Podkreślił, że "nawet najbardziej ścisłe zakazy i nakazy nie zastąpią zdrowego rozsądku".

- Jeżeli ktoś chce pójść do restauracji, to powinien to robić w gronie osób najbliższych, z którymi mamy na co dzień kontakt. Jeżeli pani redaktor pyta mnie o to, czy policjanci będą sprawdzali przy stolikach, czy siedzę ze swoją żoną, córką, czy dziewczyną, czy może z kimś zupełnie obcym, nie sądzę, żeby do tego doszło - powiedział.

- Tutaj obowiązuje to, co obowiązuje zawsze, bez względu na to, jakie są aktualnie normy prawne, czyli zdrowy rozsądek – dodał.

Będą kontrole osób siedzących w restauracji? Wiceminister wyjaśnia TVN24

Wiceminister: wykonano ponad 25 tysięcy testów ostatniej doby

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek przed południem o kolejnych 265 potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce i o śmierci ośmiu osób zakażonych SARS-CoV-2. Do tej pory w Polsce stwierdzono infekcję u 17 469 osób, spośród których 869 zmarło.

Wiceminister Sławomir Gadomski poinformował, że w środę wykonano ponad 25 tysięcy testów na obecność koronawirusa. - Zbliżamy się do maksymalnych poziomów obecnej wydajności laboratoriów. Będziemy poszukiwać możliwości jej zwiększenia – przekazał Gadomski.

Autor:js/tr

Źródło: TVN24, PAP