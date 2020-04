Dobowa liczba wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem spada i to jest dobra wiadomość. Jest szansa na to, że pewne elementy luzowania obostrzeń będą przyspieszone względem tego, co było pierwotnie zaplanowane - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Zastrzegł, że jeżeli jednak liczba potwierdzonych zachorowań zacznie znowu rosnąć, rząd będzie gotowy, by "zrobić krok wstecz".

We wtorek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 316 nowych przypadków infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Od początku epidemii zakażenie wykryto w w Polsce u 12 218 osób, a 596 pacjentów zmarło.

Wiceminister zdrowia: jeśli liczba zachorowań znowu zacznie rosnąć, jesteśmy gotowi, by zrobić krok wstecz

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński był pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy możemy już mówić, że szczyt zachorowań w Polsce minął. - Jest przedwcześnie na jednoznaczną opinię, ale statystyki mówią jasno: liczba wykrytych przypadków spada i to jest dobra wiadomość - odpowiedział.

W związku z tym - przekazał - "będziemy mogli dzisiaj ogłosić kolejne elementy powrotu do normalności w codziennym życiu".

- Będzie konferencja premiera i ministra Szumowskiego, na której zostaną podane szczegóły zmian, które wejdą w życie od początku tygodnia, po majówce - zapowiedział wiceminister.

Zastrzegł jednak, że resort "monitoruje sytuację w stanie ciągłym". -Jeśli okaże się, że z jakiegoś powodu trend by się odwrócił i liczba zachorowań znowu zaczęłaby istotnie rosnąć, jesteśmy w każdej chwili gotowi do tego, by zrobić krok wstecz - podkreślił.

Stwierdził, że jest to racjonalne podejście, bo "opierając się na danych, musi być chwila, żeby ocenić efekty". - Sytuacja rozwija się na tyle dobrze, że jest szansa na to, że pewne rzeczy będą przyspieszone względem tego, co było pierwotnie zaplanowane - zaznaczył.

Co ogłosi premier?

O znoszenie restrykcji w związku z epidemią był też pytany rzecznik rządu Piotr Mueller w radiowej Jedynce. Powiedział, że zmiany, które ma w środę ogłosić premier, będą dotyczyć hoteli i innych miejsc noclegowych, otwarcia marketów budowlanych w weekendy czy funkcjonowania bibliotek i innych instytucji kultury.

Autor:ads/kg