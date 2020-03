"Najbliższe dni są absolutnie najważniejsze, żeby scenariusze nie były tak drastyczne, jak we Włoszech"

Nasze decyzje dotyczące koronawirusa będą wynikały z tego, jaki będzie rozwój sytuacji. Najgorszy jest chaos i beztroska polityków - stwierdził w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Ocenił, iż "beztroska wielu polityków doprowadziła do tego, że ta choroba się rozsiała w naszej części świata".

"Beztroska wielu polityków"

- Doświadczenie innych państw, w których występuje koronawirus, pokazuje, że to narastająca z każdym dniem krzywa. Musimy się nastawić na to, że ta liczba u nas będzie narastała - tak informacje o zakażeniach skomentował w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24 Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Dodał, że rząd i wszyscy Polacy powinni "zrobić wszystko, żeby to nie narastało". - Musimy zrobić wszystko, żeby tych przypadków było jak najmniej. W wielu innych państwach zdarzało się tak, że na początku zostało to w nienależyty sposób zrozumiane i zaczęło przyrastać. (...) Beztroska wielu polityków doprowadziła do tego, że ta choroba się rozsiała w naszej części świata - stwierdził.