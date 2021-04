"Są regiony, które same sobie nie radzą", ale w dwóch województwach możliwe "odważniejsze kroki"

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w piątek, że zróżnicowana regionalnie sytuacja dotycząca zachorowań i hospitalizacji jest przesłanką do tego, by również regionalizować znoszenie obostrzeń. Zapowiedział także, że priorytetem przy odchodzeniu od obostrzeń będzie przywracanie edukacji.

W piątek w radiu RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski pytany o to, czy obostrzenia będą znoszone regionalnie powiedział, że "nie udzieli takiej jednoznacznej odpowiedzi", bo sytuacja dotycząca zachorowań jest bardzo zróżnicowana. - W gruncie rzeczy teraz głównym wyznacznikiem podejmowania decyzji to nie jest nawet poziom zachorowań, ale sytuacja w szpitalach i dostępność respiratorów. To główny element, który różnicuje regiony. Są regiony, które same sobie nie radzą i pomagają im sąsiednie województwa - powiedział minister zdrowia.

Adam Niedzielski PAP/Andrzej Grygiel

Dodał, że taka sytuacja "jest raczej przesłanką za tym, żeby regionalizować też znoszenie obostrzeń".

Minister mówił, że obecnie województwo warmińsko-mazurskie - na które w pierwszej kolejności nakładano obostrzenia - wraz z województwem podlaskim ma teraz najlepszą sytuację epidemiczną w kraju. Dodał, że na razie jednak liczba dziennych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców jest nadal wysoka. Wynosi powyżej 30.

- Jeśli w przyszłym tygodniu będziemy widzieli, że ten poziom jest poniżej 30 zachorowań, to wtedy będzie to przesłanka, by tam wykonywać odważniejsze kroki, niż w pozostałej części kraju - podsumował.

Niedzielski o organizacji komunii i wesel: maj rzeczywiście daje lepszą perspektywę

Niedzielski był też pytany o funkcjonowanie wbrew obostrzeniom zakładów fryzjerskich czy branży kosmetycznej. - Zawsze jestem pod wrażeniem pewnej beztroski i tego jak można w sytuacji, kiedy wczorajsza liczba zgonów wynosiła ponad 900, a dzisiaj też na pewno będziemy mieli do czynienia z dużą liczbą w okolicach 700 - odpowiedział. W późniejszym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 768 osób z powodu COVID-19.

Jak dodał minister w RMF FM, w tej sytuacji branie odpowiedzialności za możliwość zakażenia kogoś jest absolutnie nieodpowiedzialne, jest to ryzykowanie czyimś zdrowiem i życiem.

Niedzielski został zapytany również o zbliżający się sezon komunijny, a także co dalej z organizacją wesel, czy będzie to możliwe pod koniec maja. - Tutaj priorytetem będzie zdecydowanie przywracanie edukacji, takie działania będziemy wykonywali w pierwszej kolejności. Jeżeli myślimy o takiej perspektywie miesięcznej, majowej, to jeżeli by się utrzymały te trendy, które teraz obserwujemy, czyli spadek liczby zachorowań i jednocześnie, mam nadzieję, poprawienie sytuacji w szpitalach, to myślę, że maj rzeczywiście daje lepszą perspektywę - powiedział szef MZ. Zwracał przy tym uwagę na prowadzony program szczepień.

- Mamy już blisko pięć milionów osób, którym podano pierwszą dawkę, więc to wszystko są elementy, które będą działały na korzyść właśnie odmrażania - dodał.

Zwracał jednocześnie uwagę na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie liczba dziennych zakażeń spadła do trzech tysięcy i dopiero w tej chwili są tam podejmowane decyzje o bardziej odważnym otwieraniu gospodarki i usług.

Niedzielski powiedział, że wszystko wskazuje na to, że do końca drugiego kwartału zostanie przeprowadzone 20 milionów szczepień.

Niedzielski: terminy matur i egzaminów ósmoklasistów najprawdopodobniej niezmienione

Minister zapytany o to, czy matury i egzaminy ósmoklasisty odbędą się w normalnych terminach, odpowiedział, że "najprawdopodobniej tak, ale tutaj przeciągnę tę decyzję na przyszły tydzień, bo chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała ta sytuacja poświąteczna".

Dodał, że to pytanie skierowane jest "przede wszystkim do ministra Czarnka", ale - jak zaznaczył - ściśle z nim współpracuje. - Będziemy robili wszystko, by to odbyło się w normalnych terminach - zapewnił.

Matura ma rozpocząć się 4 maja Lech Muszyński/PAP

Równocześnie minister mówił, że priorytetem jest przywracanie edukacji. - Jeśli będzie tylko jakakolwiek przestrzeń, podkreślam jakakolwiek, to natychmiast przedszkola, klasy I-III, ale także możliwość przeprowadzenia egzaminów będą przywracane. Będziemy robili wszystko, by te egzaminy się odbyły - powiedział.

Matura ma rozpocząć się 4 maja, a egzaminy ósmoklasisty przeprowadzane będą od 25 maja.

"Oczywiście biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje"

W czasie rozmowy padło też pytanie o prezesa NIK Mariana Banasia, który w Polsat News mówił, że w szpitalach było dużo nieprawidłowości, jeśli chodzi o przygotowanie do pandemii i będzie z tego wyciągał wnioski oraz, jak mówił prowadzący rozmowę, zgłaszał to do prokuratury.

- Oczywiście biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje, w sensie i momencie bycia w NFZ i oczywiście tutaj w ministerstwie zdrowia. Natomiast ja tam nie słyszałem bardziej konkretnych zarzutów, więc jak te zarzuty będą się konkretyzowały, to oczywiście będzie odpowiedź - odparł. Minister wyraził przy tym nadzieję, ze Banaś podejdzie rzetelnie do swojej pracy i nie będzie "żadnych elementów walki politycznej, tylko będą to rzeczywiście wnioski z kontroli".

Autor:pp/adso

Źródło: PAP