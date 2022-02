Koronawirus w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o subwariantach omikronu

Ponad 95 procent sekwencjonowanych przypadków koronawirusa w Polsce to wariant omikron – przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że zbliżamy się do "zapanowania wirusa w wersji omikron w całej populacji kraju". Poinformował także o 950 przypadkach dwóch subwariantów omikronu.

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz przekazał na briefingu prasowym po godzinie 10, że "w tej chwili mamy ponad 16 100 przypadków sekwencjonowania wirusa w wersji omikron, co stanowi 95,6 procent wszystkich sekwencjonowanych przypadków w Polsce". - Nieuchronnie zbliżamy się do 100 procent, czyli zapanowania wirusa w wersji omikron w całej populacji kraju - dodał.

Mówił o subwariantach omikronu. - Są to subwariany nazwane BA.2 i BA.3. W tej chwili 675 przypadków to jest ten wariant BA.2 i 275 przypadków - wariant BA.3, czyli łącznie 950 przypadków - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: tylko jedno województwo notuje minimalne wzrosty zakażeń

Andrusiewicz przekazał, że województwami, które notują najwyższe spadki zakażeń są te, które rozpoczęły piątą falę. - Województwo podkarpackie to jest już spadek 56-procentowy, małopolskie – 45 procent. Lubelskie to 40 procent spadku, więc widzimy tę logiczną konsekwencję. Tam, gdzie zaczynały się wzrosty, dziś notujemy spadki – powiedział.

Jak dodał, danymi, które potwierdzają to, jak wygląda obecny stan epidemii, jest spadająca liczba zleceń z POZ. - Mamy dzisiaj 36 tysięcy zleceń z POZ za ostatnią dobę, a jeszcze tydzień temu było to ponad 50 tysięcy. Ostatniej doby mamy wykonane 108 tysięcy testów, kiedy tydzień temu było to 138 tysięcy testów - przekazał rzecznik.

- Cały czas spada również liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego. Po weekendzie, kiedy zazwyczaj mieliśmy tych wyjazdów ponad 10 tysięcy, obecnie tej doby poweekendowej odnotowaliśmy 9 200, z czego niecały tysiąc to były wyjazdy do pacjentów covidowych. Co najbardziej z tych wyjazdów cieszy, to spadająca liczba zabieranych pacjentów z saturacją poniżej 94 procent. To już jest na granicy 300 osób – powiedział Andrusiewicz.