Wariant omikron jest w Polsce. Pierwszy potwierdzony przypadek 

"Jest to najbardziej zmutowana wersja wirusa, z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. Ten wariant zawiera pewne zmiany, które widzieliśmy wcześniej w innych wariantach, ale nigdy nie było tych wszystkich kombinacji razem w jednym wirusie. Ma również nowe mutacje" - napisał w oświadczeniu pod koniec listopada Lawrence Young, wirusolog i profesor onkologii molekularnej w Warwick Medical School w Wielkiej Brytanii.

"Omikron rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie"

W tym tygodniu dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił, że do tej pory zakażenia omikronem zgłosiło 77 krajów. - Rzeczywistość jest taka, że wariant ten prawdopodobnie można byłoby znaleźć w większości krajów świata, mimo że nie został tam jeszcze wykryty. Omikron rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie - zwracał uwagę.

Zaapelował, aby nie lekceważyć tego wariantu, mimo że na ten moment brak jest dowodów na to, że jest on groźniejszy od dominującego obecnie na świecie wariantu delta.

Ostrzegł także, że same szczepionki nie pozwolą żadnemu krajowi wyjść z kryzysu epidemicznego i wezwał do dalszego stosowania wszystkich istniejących zasad antycovidowych, takich jak noszenie maseczek, regularne wietrzenie wnętrz i przestrzeganie dystansu społecznego. - Róbcie to wszystko. Róbcie to konsekwentnie i róbcie to dobrze - mówił.