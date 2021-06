Niedzielski: możliwe "bardziej dolegliwe środki izolacyjne" dla osób zakażonych groźnymi wariantami

Minister Niedzielski przyznał, że resort zdrowia chce, by sekwencjonowanie było na tyle szybkie, żeby wynik badania był znany przed zakończeniem przez zakażoną osobę izolacji czy kwarantanny. Ma to służyć wprowadzeniu "bardziej dolegliwych środków izolacyjnych" i dokładniejszemu zbadaniu "charakteru ogniska i potraktowaniu takiego ogniska w sposób szczególny".

- Jeśli chodzi o kwestię tych bardziej dolegliwych środków, to tutaj inspektor sanitarny ma prawo i możliwości, żeby wydłużyć kwarantannę. Standardem jest to, że ten pierwszy okres przedłużenia to jest do 14 dni, mówię tutaj o izolacji jak i kwarantannie, ale mówię też o wprowadzeniu ewentualnego wymogu negatywnego testu przy wyjściu z kwarantanny lub izolacji - powiedział.