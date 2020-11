Wiceminister zdrowia przedstawił informacje w sprawie przygotowania do drugiej fali epidemii

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawił w czwartek w Sejmie informacje w sprawie działań podjętych przez rząd w związku z przygotowaniem do drugiej fali epidemii. Jak powiedział, "do jesiennej strategii walki z epidemią COVID-19 włączona została praktycznie cała polska służba zdrowia". Poinformował, że obecnie w każdym województwie powstają rezerwy butli tlenowych.

"Organizujemy w tej chwili szpitale tymczasowe"

"Powstają rezerwy butli tlenowych"

Komentując liczbę wykonywanych testów, Kraska przypomniał, że o zleceniu testu decyduje lekarz. - Oprócz testów genetycznych, które w tej chwili są masowo używane, także dzisiaj jest rozdysponowane po Polsce prawie milion testów antygenowych. To są testy drugiej generacji, które są porównywalne z testami genetycznymi. One będą dostępne i na izbach przyjęć, i na szpitalnych oddziałach ratunkowych, ale także w karetkach pogotowia – dodał.

"Brak strategii, chaotyczne działania"

"Wszechobecny chaos i decyzje podejmowane na ostatnią chwilę"

Mirosław Suchoń z Koalicji Obywatelskiej zauważył, że czwartkowa debata była bardzo potrzebna, bo "nikt się chyba nie spodziewał, że ten rząd może być aż tak nieudolny (...) wręcz kontrskuteczny". - Widzieliśmy to w obszarze zarówno gospodarki, jak i zdrowia – powiedział. Polityk wskazywał, że "jeśli chodzi o kwestie gospodarki, to nie da się tego inaczej określić niż: wszechobecny chaos, brak logiki, konsekwencji i decyzje podejmowane na ostatnią chwilę".

W kwestii ochrony zdrowia wskazywał na zapasy Agencji Rezerw Materiałowych i respiratory. Jego zdaniem w czasie wakacji, "kiedy był na to czas, ARM nie sprawdziła nawet, czy ma odpowiednie warunki do uruchomienia respiratorów".

"Chcemy, żeby jak największa liczba Polaków się zaszczepiła"

- Chcemy, żeby jak największa liczba Polaków się zaszczepiła, bo to jedyna metoda, żeby zatrzymać epidemię, którą wszyscy jesteśmy zmęczeni – podkreślił. Na powtarzające się pytania o osocze Kraska odpowiedział, że dotychczas ozdrowieńcy oddali 2634 jednostki. - Jedna jednostka to około 200 mililitrów, z dnia na dzień ta ilość rośnie – mówił. Wyraził również opinię, że "nasza służba krwi jest jedną z lepszych nie tylko w Europie, ale myślę, że na świecie".

Odnosząc się do kwestii sanepidu, wiceminister zauważył, że "to bardzo ważny element walki z pandemią". Przekonywał jednocześnie, że to obecny rząd zwiększył liczbę etatów, podniósł wynagrodzenia i rozwinął cyfryzację tej służby. Zwracając się do opozycji, powiedział, że to za ich rządów likwidowane były stacje sanitarno-epidemiologiczne, etaty i laboratoria.