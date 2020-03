Wiceminister zdrowia: 4,5 tysiąca testów na dobę, a może być więcej

- One są dobre, jeżeli wykonujemy je w odpowiednim czasie i na odpowiedniej grupie pacjentów, dlatego nie są to testy, które możemy wykonać bezpośrednio po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem, bo ten test daje wtedy wynik ujemny, czyli daje nam złudne bezpieczeństwo - mówił.

Ograniczenia

W Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek wieczorem rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające przepisy zawarte we wcześniejszej regulacji dotyczącej ogłoszenia stanu epidemii. Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się z pewnymi wyjątkami: drogi do pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego (np. niezbędnych zakupów, wykupienia lekarstw, wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi lub wyprowadzenia psa).