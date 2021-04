Czy można planować tegoroczne wakacje? Dworczyk komentuje

Pamiętajmy, że pandemia nie odeszła. Planowanie wakacji jest ryzykowne. Jeżeli mówimy o wakacjach zagranicznych, to proszę brać pod uwagę też sytuację w innych krajach - powiedział w środę minister Michał Dworczyk.

Pełnomocnik rządu do spraw szczepień był w środę gościem radiowej Jedynki. Został zapytany, czy jeśli do lata uda się zaszczepić ponad połowę populacji, to w wakacje znikną obostrzenia i zostaną otwarte hotele i restauracje.