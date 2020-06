Rosną ceny wakacji. "My też mamy koszty, a jak coś drożej kupujemy, to musimy to drożej sprzedać"

W Bałtyku żyje coraz mniej ryb, dlatego obowiązują bardzo restrykcyjne limity połowowe, a to powoduje wzrost cen. Ceny flądry podskoczyły ponad dwukrotnie, wzrost ceny dorsza jest tylko odrobinę mniejszy. Pan Michał, właściciel wędzarni w Rewalu, zwraca uwagę, że to "dystrybutorzy i rybacy podwyższają ceny". - To i my musimy podnosić ceny. Staramy się trzymać ceny na rozsądnym poziomie, ale my też mamy koszty, a jak coś drożej kupujemy, to musimy to drożej sprzedać - wyjaśnia.