Polacy wracają do kraju. W najbliższych dniach loty między innymi z Londynu, Delhi i Bangkoku

Malta, Londyn, Dublin, Delhi, Bangkok, Nowy Jork - między innymi z tych miejsc Polacy, przebywających za granicą, będą mogli w najbliższych dniach wrócić do kraju rejsami w ramach operacji "LOT do domu". Powroty zaplanowane są także na kolejne dni. Zapotrzebowanie na kolejne loty można zgłaszać na stronie Polskich Linii Lotniczych LOT.

Chociaż od 15 marca oficjalnie zawieszone są loty międzynarodowe z Polski i do Polski, trwa operacja "LOT do domu", zorganizowana przez rząd i Polskie Linie Lotnicze LOT.

PLL LOT podkreśla, że dzięki uruchomionemu w sobotę programowi "LOT do domu" umożliwia przebywającym tymczasowo za granicą obywatelom polskim - którzy nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym - powrót do kraju specjalnymi lotami czarterowymi PLL LOT. Firma udostępnia także na swojej stronie internetowej bieżącą listę połączeń specjalnych realizowanych w okresie od 15 marca do 28 marca.