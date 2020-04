"Nie musi to być maseczka". Czym zasłaniać nos i usta? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Tomasz Dzieciątkowski: Maseczka jednorazowa z założenia jest do jednokrotnego użytku. W związku z tym nie powinniśmy jej nigdzie odwieszać, tylko zdjąć i wyrzucić do kosza.

Tomasz Dzieciątkowski: Jeżeli mamy maseczki wielorazowe, trzeba ich mieć kilka. Każda z tych maseczek pod wpływem naszego oddechu w pewnym momencie wilgotnieje. Jeśli zwilgotnieje za bardzo, należy ją zmienić. Zdejmujemy ją, powinniśmy w takiej sytuacji mieć ze sobą reklamówkę. Wrzucamy ją do reklamówki, zakładamy nową wielorazową maseczkę. Po przyjściu do domu taką maseczkę pierzemy czy poddajemy działaniu żelazka.

Czy to możliwe, by osoba mieszkająca razem z osobą zakażoną miała ujemny wynik testu na COVID-19? Jadwiga

Tomasz Dzieciątkowski: Filtry zupełnie nie są potrzebne. Proszę pamiętać, że jeżeli na przykład będziemy mieli maseczkę uszytą z dwóch warstw bawełny, ona też będzie dobrze zapobiegać. Natomiast rzeczy, jakie słyszałem w internecie, wkładanie filtrów do kawy, filtrów do odkurzaczy i tak dalej niepotrzebnie to komplikują. Kilka warstw tkaniny spokojnie wystarczy.

Tomasz Dzieciątkowski: Jeżeli to jest jednorazowa maseczka, to trzeba byłoby nałożyć drugą.

Tomasz Dzieciątkowski: Absolutnie zakażenie wirusem grypy jakiegokolwiek typu przebytym w przeszłości nie zmienia nic we wrażliwości in plus czy in minus na zakażenie Sars-CoV-2.