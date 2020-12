W listopadzie prawie dwa razy więcej zgonów niż w poprzednich latach. "Należy to wiązać z pandemią"

Ważne jest, żeby nie zaniedbywać jakichkolwiek objawów, które mogą być groźne - podkreślił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja. Na antenie TVN24 apelował do pacjentów, by nawet w czasie pandemii COVID-19 nie rezygnowali ze zgłaszania się do lekarza w sprawie innych chorób. - Nie wolno zwlekać - ostrzegł. Ekspert komentował dane o niemal podwojonej liczbie zgonów w listopadzie w porównaniu do tego samego miesiąca w 2019 roku i latach poprzednich.