Wstrzymano przyjęcia do szpitala w Grudziądzu. Dyrekcja: koronawirus rozwinął się na bloku operacyjnym

W wielospecjalistycznym szpitalu w Grudziądzu wstrzymano przyjęcia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i innych oddziałów. Powodem jest wykrycie zakażeń koronawirusem wśród personelu. Dyrekcja placówki przekazała, że "zakażenie przeniosło się z zewnątrz i rozprzestrzeniło w szpitalu".

Szpital poinformował w czwartek wieczorem o wykryciu zakażeń SARS-CoV-2 u osób z personelu medycznego tak zwanej części czystej, czyli niezakaźnej. "Wstrzymano przyjęcia do oddziałów szpitalnych - w tym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" - poinformowała placówka.

- Jest to ognisko, które miało miejsce w bloku operacyjnym. Jedna z pielęgniarek operacyjnych przyniosła zakażenie z zewnątrz. Na skutek badania całości personelu bloku operacyjnego mamy informację na dzień dzisiejszy, że zakażonych jest 12 pielęgniarek operacyjnych. Badania pozostałych osób są w toku – mówił dyrektor.

Dodał, że - jak wynika z otrzymanych do tej pory wyników – zakażonych jest ogółem 17 osób. Z tego 15 osób to personel medyczny, jedna pani rejestratorka i jedna osoba z ekipy sprzątającej szpital.

Pacjenci, którzy potrzebują pomocy, kierowani są do innych szpitali

Hoppe przekazał podczas konferencji, że przebadany zostanie cały personel szpitala, a decyzja o otwarciu placówki zostanie podjęta najszybciej, jak to możliwe.

- Tak szybko, jak uzyskamy informację o tym, jaka jest skala zakażenia i jeżeli będą to informacje pozytywne w tym sensie, że będziemy wiedzieli, iż posiadamy taki zasób personelu, który może gwarantować dalszą opiekę nad pacjentami niezakażonymi, natychmiast szpital uruchomimy. Przede wszystkim chodzi o uruchomienie oddziału ratunkowego, gdzie trafiają w nagłych przypadkach chorzy, ale też o te oddziały, które będą zdolne do prowadzenia działalności dla pacjentów niezakażonych - tłumaczył dyrektor.

Pacjenci, którzy potrzebują pomocy, kierowani są do innych szpitali w województwie kujawsko-pomorskim, między innymi do Bydgoszczy czy do Brodnicy.