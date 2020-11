Po COVID-19 "zostają objawy, które nas zaskoczyły"

"Wysiłek fizyczny jest traktowany jako lek"

Współautorem programu jest konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii profesor Jan Szczegielniak. Był on we wtorek gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że u wielu chorych niestety pozostają pewne objawy, które nie pozwalają na powrót do zdrowia. Jeżeli bierzemy pod uwagę filozofię rehabilitacji, że jest to okres od zachorowania do powrotu do pracy, to ten okres może się bardzo wydłużyć - mówił.