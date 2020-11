Konstytucjonalista: mamy do czynienia z pedagogiką bezprawia konstytucyjnego

Pod koniec października Sejm przegłosował poprawki Senatu do ustawy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Posłowie poparli poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy przez wojewodę) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie.

"Mamy tu do czynienia z pedagogiką bezprawia"

- Mamy tu do czynienia z pedagogiką bezprawia. Ta pedagogika bezprawia konstytucyjnego, ten stan, w którym się znajdujemy, polega na tym, że: "mogę i tyle, robię, co chcę wedle mojej woli". Polityka przeważa nad konstytucją - mówił konstytucjonalista.

"Nie podzielam poglądu, że nie należy publikować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego"

Według Ryszarda Piotrowskiego niepublikowanie aktów prawnych w Dzienniku Ustaw, w tym decyzji kierowanego przez Julię Przyłębską Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji , to "bezprawie konstytucyjne w czystej postaci". - Nie podzielam poglądu, że nie należy publikować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego [w sprawie aborcji - przyp. red.]. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby ktokolwiek w rządzie mógł te orzeczenia recenzować. Sąd może takie orzeczenie ignorować, ale tego premier nie może stwierdzić - powiedział.

- Jeżeli byśmy przyjęli, że możemy nie ogłaszać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z powodu udziału "sędziów dublerów", to oznacza, że bardzo liczne i ważne dla obywateli rozstrzygnięcia będą zniweczone. To także oznacza, że w każdej chwili, wedle swojego uznania, rząd może to orzeczenie ogłosić, co wprowadza w stan niepewności prawo, ale przede wszystkim ludzi - tłumaczył konstytucjonalista w TVN24.