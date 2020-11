Urzędnicy przechodzą na pracę zdalną. Część z nich "może mieć kłopot natury technicznej"

Mieszkańcy najpierw dzwonią, żeby umówić wizytę - tak załatwianych jest teraz większość spraw w urzędzie dzielnicy na warszawskim Ursynowie. Czasem dochodzi do pomyłki, a czasem urzędników po prostu brakuje. Burmistrz Ursynowa Robert Kempa przeprasza i przy okazji prosi, by do urzędu przychodzić w ostateczności. – Znakomitą większość spraw, którą realizuje Urząd Dzielnicy Ursynów, można załatwić drogą elektroniczną – wyjaśnia.

Od wtorku wszystkie samorządowe urzędy w kraju zobowiązane są do pracy zdalnej. – W administracji samorządowej pracuje ponad 200 tysięcy osób i co najmniej jedna trzecia z nich może mieć kłopot natury technicznej – mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Rozporządzenie wchodzi w życie, by ułatwić mieszkańcom życie, a wizyty w urzędach ograniczyć do minimum. – Urzędy Stanu Cywilnego, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, wydziały inwestycji czy wydziały zdrowia i oświaty będą funkcjonowały dalej, ale będzie to praca zmianowa – tłumaczy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Nowe przepisy dają urzędnikom wolną rękę, to oni docelowo zdecydują, czy i kogo przyjmą.