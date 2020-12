Krzywa zgonów ostro w górę, urodzenia w dół

Epidemia COVID-19 wpłynęła w Polsce na różnicę pomiędzy zgonami a urodzeniami. Według danych demograficznych do końca września 2020 roku w naszym kraju przyszło na świat 362,2 tys. dzieci. Z kolei do końca listopada zanotowano 460,8 tys. zgonów. Te statystyki przedstawił dziennikarz TVN24 BiS Mateusz Walczak.

