"Wiele dzieci i kobiet żyjących w rodzinach dotkniętych przemocą, nie może opuścić domu"

Pracownicy UNICEF we wszystkich krajach zmagających się z pandemią COVID-19 zwracają uwagę, że "sytuacja dzieci staje się coraz trudniejsza". "W Polsce organizacje prowadzące telefony zaufania informują o coraz większej liczbie zgłoszeń ze strony najmłodszych" - zaalarmowała organizacja na swojej stronie.

"Mamy bezprecedensową sytuację"

- W krajach, w których panuje pandemia, wiemy, że ten wzrost liczby zgłaszanych przypadków jest od kilkunastu procent do kilkudziesięciu procent. W Hiszpanii to nawet 30-procentowy wzrost zgłaszanych przypadków przemocy domowej na telefony zaufania i do służb, głównie na policję - mówiła