Nie czekał na wyniki testu, uciekł. Zatrzymali go na drugim końcu Polsku. Usłyszał zarzuty zniszczenia mienia

24-letni mężczyzna uciekł ze szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, gdzie czekał na wyniki testu na obecność koronawirusa. Został zatrzymany w piątek wieczorem w Makowie Podhalańskim w Małopolsce. W niedzielę policjanci otrzymali informację, że mężczyzna nie jest zakażony wirusem SARS-CoV-2. Prokuratura go wypuściła, nie będzie odpowiadał za ucieczkę ze szpitala.

- Do zdarzenia doszło na przystanku SKM Rumia. Gdy kierownik pociągu chciał zamknąć drzwi, zauważył, że ktoś gwałtownie macha. Okazało się, że w drugim członie pociągu znajdował się człowiek z ostrym narzędziem. Kierownik powiadomił policję, która obezwładniła mężczyznę. Wcześniej wybił kilka szyb, pociął kilka siedzeń – przekazał nam Tomasz Złotoś, rzecznik PKP SKM w Trójmieście. Na szczęście nikt nie ucierpiał podczas tego incydentu.

Kwarantanna dla wandala

Ponieważ zatrzymany miał objawy grypopodobne, trafił na obserwację na oddział zakaźny szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Został poddany testowi na obecność koronawirusa. Nie czekając jednak na wynik badania, uciekł ze szpitala. Lekarze zawiadomili policję. Ta przekazała informację do komend w całej Polsce.

Policja dysponowała informacją, że 24-latek może mieć kontakty w Małopolsce. W piątek około godziny 20 policjanci zatrzymali mężczyznę w taksówce w Makowie Podhalańskim. Funkcjonariusze podeszli do samochodu w specjalnych kombinezonach. Jak przekazała policja, w momencie zatrzymania 24-latek nie stawiał oporu. Okazało się, że miał przy sobie maczetę.

Mężczyzna został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań specjalnie przygotowanej dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że są zakażone koronawirusem.