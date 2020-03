Nie czekał na wyniki testu, uciekł ze szpitala. Teraz grozi mu wysoka grzywna

24-letni mieszkaniec Rumi (woj. pomorskie) przebywał na oddziale zakaźnym szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku na obserwacji. Został poddany testowi na obecność koronawirusa. Nie czekając jednak na wynik badania, uciekł ze szpitala. Lekarze zawiadomili policję. Ta przekazała Informację do komend w całej Polsce.

Policja dysponowała informacją, że 24-latek może mieć kontakty w Małopolsce. W piątek około godziny 20 policjanci zatrzymali mężczyznę w taksówce w Makowie Podhalańskim. Funkcjonariusze podeszli do samochodu w specjalnych kombinezonach. Jak przekazała policja, w momencie zatrzymania 24-latek nie stawiał oporu. Okazało się, że miał przy sobie maczetę.

Mężczyzna został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań specjalnie przygotowanej dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że są zakażone koronawirusem.