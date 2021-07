Podróż w czasach pandemii. "W każdym z krajów panują inne zasady dotyczące dzieci"

Zagraniczna podróż z dziećmi to dla rodziców zawsze wyzwanie. – Nie wiemy, jak dziecko zareaguje na nowe okoliczności, jak się odnajdzie w nowym miejscu, więc to jest stres, na który nie jesteśmy w stanie nigdy się przygotować - mówi Kamila Florczak z readyforboarding.pl.

"W każdym z krajów panują inne zasady dotyczące dzieci"

Kolejna grupa krajów - jak choćby Bułgaria, Chorwacja, Grecja czy Tunezja - zwalnia ze szczepień i testowania tylko dzieci do 12 roku życia. Za to przed wylotem do Turcji, Włoch czy Egiptu będą testowane już 6-latki. Na Malcie, testy obowiązują od piątego roku życia, a na Malediwach od pierwszego. Kenia, Kuba i Seszele to kierunki gdzie testowani są wszyscy, nawet noworodki. - Zawsze test może wyjść pozytywny i cały wyjazd się nie uda – ostrzega Kamila Florczak. Na to też trzeba być przygotowanym.