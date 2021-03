Wysoka trzecia fala. Największy odsetek "zajętych łóżek COVID-19" od początku epidemii

Apogeum drugiej fali koronawirusa przypadło na listopad 2020 roku. Jak w porównaniu z nią wygląda trzecia fala? Jakie jest obciążenie ochrony zdrowia? Liczba aktywnych przypadków COVID-19 rośnie czy spada? Oto najważniejsze liczby dotyczące przebiegu pandemii w Polsce.

Od marca 2020 roku, czyli od początku epidemii w Polsce, wykryto łącznie 2 089 869 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Z tej liczby 49 761 pacjentów zmarło, a 1 693 875 wyzdrowiało. Oznacza to, że liczba aktywnych przypadków, czyli liczba osób, które aktualnie przechodzą zakażenie, wynosi 346 233.

Liczba aktywnych przypadków w ostatnich tygodniach regularnie rosła i tylko w raportach publikowanych w poniedziałki była niższa. Jednak dziś, we wtorek również jest niższa niż dzień wcześniej i to o ponad 1,5 tysiąca. To pierwsza taka obniżka od połowy lutego w inny dzień tygodnia niż poniedziałek.

Niemniej notowane w ostatnich dniach liczby osób, które aktualnie przechodzą zakażenie, są najwyższe od pierwszych dni grudnia 2020 roku, kiedy to szpitale opuszczali pacjenci, którzy zakazili się podczas drugiej fali. Tylko w okresie od 10 listopada do 5 grudnia 2020 roku oraz między 20 a 22 marca 2021 roku liczba aktywnych przypadków była wyższa niż we wtorek. Jej apogeum odnotowano 24 listopada, gdy jednocześnie zakażenie przechodziło ponad 440 tysięcy Polaków.

Jakie jest obciążenie ochrony zdrowia?

Wśród tych, którzy aktualnie przechodzą zakażenie, są zarówno ci, którzy nie mają objawów, jak i osoby, które potrzebują pomocy lekarzy i pielęgniarek. Obecnie w szpitalach przebywa 26 075 pacjentów. To liczba, która w codziennych raportach Ministerstwa Zdrowia jest określana jako "zajęte łóżka COVID-19".

Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym Andrzej Lange/PAP

W czasie drugiej fali zakażeń liczba pacjentów w szpitalach tylko raz przekroczyła 23 tysiące (17 listopada 2020 roku wynosiła dokładnie 23 033). W czasie trzeciej fali codziennie Ministerstwo Zdrowia raportuje, że zajętych łóżek covidowych jest jeszcze więcej. Komunikat z wtorku mówi, że w szpitalach jest ponad trzy tysiące pacjentów więcej niż podczas listopadowego apogeum. To najwyższa liczba od początku epidemii.

Jednocześnie rośnie liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. We wtorek resort zdrowia poinformował, że wynosi ona 34 758.

W czasie drugiej fali ministerstwo informowało, że na pacjentów z COVID-19 czeka prawie 40 tysięcy łóżek (w komunikacie z 1 grudnia 2020 roku było ich dokładnie 39 732). Potem zasób ten był stopniowo zmniejszany do niecałych 26 tys. łóżek dokładnie przed miesiącem. Od 24 lutego liczba miejsc w szpitalach oczekujących na pacjentów z COVID-19 – według komunikatów rządowych – rosła praktycznie codziennie (były tylko dwa wyjątki).

Odsetek łóżek w szpitalach przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 i przez nich zajętych przekroczył we wtorek 75 procent. To najwyższa wartość od początku epidemii. W trakcie drugiej fali tylko raz wskaźnik ten przekroczył 70 procent.

Andrusiewicz: w najbliższych dniach będą tworzone kolejne łóżka covidowe, kolejne respiratory TVN24

Jeśli chodzi o liczbę pacjentów leczonych przy pomocy respiratorów (we wtorek 2512) i urządzeń tego typu, które są przeznaczone dla pacjentów chorujących na COVID-19 (dziś 3297), to obie są najwyższe od początku epidemii. W czasie drugiej fali nie zdarzyło się, by leczenia respiratorem wymagało więcej niż 2149 pacjentów (23 listopada 2020 roku). Dziś liczba osób, których oddychanie jest w ten sposób wspomagane, jest wyższa o ponad 360.

Jednocześnie liczba respiratorów wydzielonych w szpitalach na potrzeby pacjentów zakażonych koronawirusem nigdy nie była tak duża (dziś prawie 3,3 tysiąca). Oznacza to, że odsetek wykorzystywanych respiratorów, które służą do leczenia pacjentów covidowych, wynosi we wtorek nieco ponad 76 procent. W czasie drugiej fali epidemii, dokładnie 3 listopada przekroczył 78 procent, ale wtedy respiratorów przeznaczonych do leczenia COVID-19 było mniej.

Jaka część pacjentów, którzy są w szpitalach, musi korzystać z pomocy respiratorów? We wtorek to niecałe 10 procent. Wskaźnik ten, choć z dnia na dzień potrafi się wahać, to zarówno podczas drugiej, jak i trzeciej fali epidemii utrzymuje się na podobnym poziomie.

Jaki jest trend w liczbie nowych zakażeń?

Choć liczba 16 741 nowych, potwierdzonych w ciągu doby zakażeń, o których Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek przed południem, na pierwszy rzut oka wydaje się zdecydowanie mniejsza od raportów z ostatnich dni, które potrafiły mówić nawet o ponad 27 tysiącach infekcji, to jednak sygnalizuje ona, że trzecia fala rośnie.

Przed tygodniem, 16 marca resort informował o 14 396 zakażeniach. Dziś jest ich o 2345 więcej, co oznacza wzrost o ponad 16 procent. Na wskaźnik ten, nazywany dynamiką zachorowań, często zwraca uwagę w swych wypowiedziach minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ponieważ zakażeń dziś jest więcej niż przed tygodniem, wzrosła krocząca średnia dzienna liczba infekcji notowanych w ciągu ostatnich siedmiu dni. Dziś wynosi ona 22 557, czyli o 335 więcej niż wczoraj.

Średnia dzienna liczba zakażeń po drugiej fali spadła do poziomu 5215, który odnotowano 9 lutego. Od tego czasu nieprzerwanie rośnie, dziś jest już ponad cztery razy wyższa. Tylko między 7 a 17 listopada 2020 roku notowano wyższe poziomy tego wskaźnika, najwyższy przypadł na 11 listopada, gdy średnia z siedmiu dni wynosiła 25 615 zakażeń dziennie. Wśród dni, które brano wówczas pod uwagę przy obliczeniach, był także 7 listopada 2020 roku, czyli dzień, w którym raport Ministerstwa Zdrowia mówił o 27 875 zakażeniach wykrytych w ciągu doby. To najwyższa taka liczba od początku epidemii. Drugi co do wielkości wynik odnotowano podczas trzeciej fali zakażeń – 18 marca było ich 27 278.

Wtorkowy raport Ministerstwa Zdrowia mówi o 396 potwierdzonych w ciągu doby zgonach związanych z koronawirusem w całej Polsce, w tym 82 pacjentów chorowało tylko na COVID-19, a 314 cierpiało także na inne choroby.

Średnia liczba osób, które zmarły po zakażeniu koronawirusem, w ciągu ostatnich siedmiu dni wynosi 311 dziennie. Po raz ostatni wyższe wskaźniki odnotowywano w ciągu trzech dni w połowie stycznia, a wcześniej – do 25 grudnia 2020 roku.

Podczas drugiej fali średnia liczba zgonów dziennie przekroczyła 500, osiągając 25 listopada 2020 roku dokładnie 505. Tego samego dnia raport Ministerstwa Zdrowia mówił o najwyższej od początku epidemii dobowej liczbie zgonów – było ich wówczas 674.

Autor:Rafał Lesiecki

Źródło: tvn24.pl