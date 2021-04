Kiedy zobaczymy "efekt świąt"? Odpowiada profesor Fal

Jak bardzo byliśmy odpowiedzialni lub nieodpowiedzialni? Odpowiedź na to pytanie przyjdzie dopiero za kilka dni - powiedział w TVN24 profesor Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, który odniósł się do sytuacji epidemicznej w Polsce. Wskazał, że wkrótce okaże się, "ile koronawirusa zostało rozprzestrzenionego w trakcie świąt".

Do sytuacji epidemicznej w Polce odniósł się w TVN24 profesor Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Zwracał uwagę, że "liczba ciężkich przypadków, osób hospitalizowanych szczególnie na oddziałach intensywnej terapii czy na łóżkach respiratorowych, jest najwyższa mniej więcej od 10 do 14 dni po szczycie zachorowań".

- Dlatego, że tyle trwa mniej więcej rozwój tej ciężkiej postaci choroby. Oczywiście znamy przypadki, kiedy przebiega to dużo szybciej, ale średnio tak to wygląda. Jeśli mniej więcej 10 dni temu mieliśmy absolutny szczyt zachorowań to teraz mamy szczyt zajętych łóżek respiratorowych - mówił profesor Fal.