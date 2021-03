"Od strony systemu ochrony zdrowia to nie jest trzecia fala, ale nałożenie się wszystkich fal na siebie"

Jankowski: to nałożenie się wszystkich fal na siebie

- My od strony systemu ochrony zdrowia właśnie tak to widzimy. Mamy chorych na COVID-19, mamy ozdrowieńców po pierwszej i drugiej fali, którzy potrzebują naszej pomocy, a trafiają na koniec kolejki. Mamy pacjentów, którzy nie doczekali się przez te dwie pierwsze fale pomocy medycznej z chorobami przewlekłymi, które się zaostrzyły. Mamy wreszcie chorych, którzy dzisiaj potrzebują pomocy w trybie pilnym – wyliczał Jankowski.

Jego zdaniem dzisiaj "potrzeba skupienia na chorych, którzy chorują na inne osoby niż COVID-19, a także koordynacji co do logistyki, miejsc w szpitalach". - To są główne problemy - ocenił prezes stołecznej izby lekarskiej.

Ratownik medyczny: wezwania się nawarstwiają

- My jesteśmy szkoleni do tego, żeby udzielać pomocy osobom w stanach zagrożenia życia. Specyfika pracy w ratownictwie polega na działaniu szybkim, natychmiastowym, na stabilizacji stanu pacjenta i przekazaniu go do wyspecjalizowanej jednostki – podkreślał.