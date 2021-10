Co z trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19 dla dorosłych? Członek Rady Medycznej: trwają prace nad rekomendacją

czytaj dalej

Marian Banaś twierdzi, że prokuratura i służby miały nakłaniać do składania obciążających go fałszywych zeznań. - Jeżeli te informacje okażą się prawdziwe, to będzie oznaczało, że nie mamy do czynienia z rządem, tylko z normalną mafią - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że Banaś powinien "zająć się Izbą i jej funkcjonowaniem, a nie biegać co i rusz do dziennikarzy z jakimiś rewelacjami".