Tomasz Lis apeluje o zorganizowanie w Polsce Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Covidu

Lis: mamy największą tragedią społeczną w Polsce od czasów II wojny światowej

- Jutro mamy w Polsce piękne święto, święto pamięci o tym, co było, święto pamięci o tych, którzy byli. To święto jest dla nas corocznym zobowiązaniem, żebyśmy pamiętali, żebyśmy przychodzili na groby, zapalali znicze, kładli kwiaty, ale oddawali hołd tym, którzy odeszli. Mam wrażenie, że my, Polacy powinniśmy mieć wyrzut sumienia, bo z tego zobowiązania, uważam, że się nie wywiązaliśmy. Doszło do gigantycznego zaniechania czy zaniedbania - powiedział Lis.