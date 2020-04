- To trudna, ale i piękna godzina w życiu personelu, lekarzy, pielęgniarek. Ci ludzie narażają życie i zdrowie, by w święta być w szpitalu. Niestety choroba, w tym zakażenie koronawirusem, nie wybiera. W święta ludzie również chorują - mówił.

Przekazał, że cały personel medyczny ma zwiększone godziny pracy. - Wynika to z tego, że nawet w warunkach szpitalnych obserwujemy się i oszczędzamy. Przecież my, lekarze, też chorujemy. Mówimy do starszych kolegów: zostańcie w domach, weźmiemy wasze dyżury. Mówimy do kobiet, które mają w domu dzieci i muszą się nimi opiekować: zostańcie w domu, weźmiemy za was dyżury - tłumaczył Karauda.