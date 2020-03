Grodzki upublicznił wynik swojego testu na koronawirusa. "Wzywam Bielana, by nie siał paniki"

Na świecie wykryto do tej pory ponad 110 tysiące zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i około 4 tysięcy zgonów spowodowanych wywoływaną przez niego chorobą COVID-19. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, gdzie odnotowano 9 tysięcy zakażeń i 463 zgony.

Bielan pytał o podróż Grodzkiego

Do pojawiających się w mediach doniesień o włoskiej podróży marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego (Koalicja Obywatelska) odniósł się Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy i europoseł PiS.

- Docierają do nas informacje kolportowane przez media, że w ostatnim tygodniu we Włoszech przebywał z wizytą prywatną marszałek Senatu Tomasz Grodzki - mówił w poniedziałek Bielan. - Pan marszałek nie odpowiada na pytania dziennikarzy, czy rzeczywiście był we Włoszech i zaryzykował zdrowiem nie tylko swoim, ale oficerów Służby Ochrony Państwa, którzy muszą mu towarzyszyć i jednocześnie zaryzykował zdrowiem senatorów, bo przyjechał prosto z lotniska na posiedzenie Senatu - kontynuował.