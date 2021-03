Straszny wirus uderzył w system, który już ledwo stał na nogach, nawet bez pandemii. To jest jeden z powodów, przez który mamy w Polsce tak dużo zgonów - powiedział w TVN24 Tomasz Grodzki, marszałek Senatu. Krytykował rząd za "bardziej polityczne, chaotyczne niż medyczne" podejście do walki z COVID-19.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte zostaną hotele, kina, teatry, baseny i obiekty sportowe, działalność galerii handlowych będzie ograniczona, a uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócą do nauki zdalnej.

Grodzki: zarządzanie pandemią jest bardziej polityczne niż medyczne

- Ale to nie zmienia mojej oceny, że od ponad roku zarządzanie tą pandemią jest bardziej polityczne, chaotyczne niż medyczne. Nie mówiąc o tym, że nie słucha się opozycji, lekarzy z opozycji. A wszyscy jesteśmy zgodni, chcemy pokonać tę pandemię jak najszybciej - zaznaczył Grodzki.

"Straszny wirus uderzył w system, który już ledwo stał na nogach"

Tomasz Grodzki ocenił, że w Polsce "straszny wirus uderzył w system, który już ledwo stał na nogach, nawet bez pandemii". - To jest jeden z powodów, przez który mamy w Polsce tak dużo zgonów - dodał marszałek.

Przypominał, że "w czasie, kiedy mieliśmy kilkaset przypadków dziennie i niewiele zgonów, prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie dzielono się swoimi uwagami, jak byśmy to poprowadzili, jak byśmy to sobie wyobrażali".

Dopytywany, czy Senat ma jakiś sposób, by uczynić walkę z pandemią bardziej skuteczną, powiedział: - Na jednym posiedzeniu nie naprawimy serii dziwnych, czasami absurdalnych decyzji, podejmowanych przez ponad rok.

- Ale można wrócić do kwestii testów, do kwestii szczepień, do inicjatywy ustawodawczej Senatu, która mówi, jak w sensie ekonomicznym ulżyć tym gałęziom gospodarczym, które są zamknięte i bankrutują - zaznaczył.