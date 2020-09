"Nie ma szczepionek na grypę, nie ma planu. Sprawa robi się pilna. Panie prezydencie, czas na działanie"

Apelujemy do prezydenta, by w trybie pilnym zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział w piątek marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej. Jak argumentował, w czasie epidemii "bezpieczeństwo zdrowotne narodu jest coraz bardziej zagrożone, a rząd zajmuje się kolejnymi przetasowaniami" w koalicji rządzącej. Były minister zdrowia, obecny europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz domagał się zaś od premiera Mateusza Morawieckiego przedstawienia szczegółowej informacji między innymi o przygotowaniu systemu ochrony zdrowia i liczbie "zabezpieczonych szczepionek przeciw grypie".

"Sprawa robi się pilna. Panie prezydencie czas na pańskie działanie"

Marszałek apelował o zachowanie dystansu społecznego i zasad higieny, ale - jak podkreślił - to nie wystarczy. - Istnieje pilna potrzeba podjęcia kompleksowych działań i przygotowania na coś, co już doszło do Polski: drugą falę pandemii, która jeszcze nie zderzyła się z falą infekcji grypowych czy przeziębień - mówił.

Zdaniem Grodzkiego "musimy być na to przygotowani". - Tymczasem nie ma szczepionek na grypę, nie ma planu, nie testuje się ludzi bezobjawowych, którzy są z punktu widzenia epidemiologicznego potencjalnie bardzo niebezpieczni, bo roznoszą nieświadomie zakażenie i tak dalej - mówił. - Apelujemy do prezydenta, by w trybie pilnym zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ bezpieczeństwo zdrowotne narodu jest coraz bardziej zagrożone, a rząd zajmuje się kolejnymi przetasowaniami w koalicji - oświadczył marszałek, nawiązując do kryzysu w Zjednoczonej Prawicy i toczących się rozmów koalicjantów.