Minister zdrowia zapowiada badania przesiewowe nauczycieli. "Przynajmniej w tych trzech województwach"

Rząd w ramach pilotażu badań przesiewowych na koronawirusa planuje przetestować nauczycieli z trzech województw - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak wyjaśnił, ma się to stać jeszcze przed "przed pójściem dzieci do szkoły".

- Jeżeli chodzi o badania przesiewowe, to jest dużo wątpliwości - patrząc choćby na to, co robiły inne państwa europejskie, ale i na opinie ekspertów - co do zasadności robienia takich testów - powiedział minister zdrowia. - Ich jednorazowe przeprowadzenie wydaje się nie spełniać postulatów merytorycznych i nie daje obrazu rzeczywistości. Eksperci, zarówno z rady medycznej przy panu premierze, jak i generalnie eksperci formułujący opinie szerzej w przestrzeni publicznej, te wątpliwości podnoszą - dodał.