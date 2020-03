Pseudotesty na koronawirusa robione od ręki. "Co łaska. 100 zł jest bardzo dobrze"

Jedno z prywatnych centrów naturoterapii oferuje błyskawiczne testy na koronawirusa. - Zakłada się słuchawki. Zajmuje to parę sekund - wyjaśnia mężczyzna, który robi badanie. Wynik otrzymujemy po kilkunastu minutach. - Na oko widać, że to jest oszustwo - mówi doktor Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Materiał programu "Uwaga! TVN".

Błyskawiczne testy na koronawirusa

- My się tego nie obawiamy, ale nasza załoga się obawia. Ale obsłużymy pana, proszę się nie martwić. Koronawirusy są znane w świecie od 60 lat. I my całą tę grupę… To jest, proszę pana, fizyka kwantowa, bardzo dobry sprzęt. Jakby w panu był COVID, to musi wyskoczyć. Wtedy wynik będzie pozytywny - stwierdza.

"Oszustwo szyte grubymi nićmi"

- Na oko widać, że to jest oszustwo. Test, który trwa 10 sekund i polega na założeniu słuchawek… nie ma badania krwi, czy wydzieliny z nosa lub wymazu z gardła, więc jest to oszustwo szyte grubymi nićmi - przekonuje ekspert.

- To jest poświadczenie nieprawdy, ponieważ na podstawie tego testu nie można stwierdzić prawdopodobnie żadnej choroby. Nie można odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś ma koronawirusa. Ta osoba, po pierwsze podszywa się pod diagnostę laboratoryjnego, bo wykonuje jakoby test. Po drugie podszywa się pod lekarza, bo wystawia diagnozę. Trzecia sprawa, to jest pobieranie za to opłat. Jeżeli pobiera się opłatę za coś, co jest niewykonane, bo nie można tym testem wykluczyć żadnej choroby, to jest to zwyczajne oszustwo.