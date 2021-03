"Zdecydowałem się ograniczyć możliwość teleporad". Minister zdrowia wyda rozporządzenie

Mamy bardzo dużo sygnałów o nadużywaniu teleporad, to niesie konsekwencje dla zdrowia publicznego - powiedział w piątek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział "ograniczenie możliwości" tej formy kontaktu z lekarzem, bo "teleporada jest prawem pacjenta, ale z tego prawa może on nie chcieć skorzystać". - Najprawdopodobniej w piątek podpiszę rozporządzenie w tej sprawie - oświadczył szef resortu.

"Najprawdopodobniej dzisiaj podpiszę rozporządzenie"

Niedzielski tłumaczył, że dotąd teleporady były standardowo stosowane w każdej sytuacji, a jedyne wyłączenie dotyczyło dzieci do drugiego roku życia. - Nowe regulacje, które przygotowaliśmy, przede wszystkim podwyższają tę dolną granicę wieku, gdzie teleporada nie będzie standardem (...) do szóstego roku życia - wskazał.

Kiedy teleporada w ogóle nie może być stosowana?

Minister poinformował, że w rozporządzeniu zamieszczono kilka wyłączeń, dotyczących sytuacji, w których teleporada w ogóle nie może być stosowana. To są przypadki - mówił - dotyczące pierwszych wizyt. Wyjaśni, że kiedy "osoba po raz pierwszy odczuwa pewną dolegliwość, wtedy absolutnie ma prawo skorzystać z lekarza i to właśnie nie w formie kontaktu poprzez teleporadę, tylko poprzez wizytę osobistą".

- To znaczy, że teleporada jest prawem pacjenta, ale z tego prawa może on nie chcieć skorzystać i może po prostu oczekiwać wizyty w ujęciu tradycyjnym - mówił Niedzielski.

Granice wiekowe

- Jeżeli chodzi o górną granicę wieku, byliśmy otwarci na dyskusję ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, którzy przekonywali nas, by górnej granicy, jak również dolnej, nie wprowadzać. W przypadku dzieci nie było to negocjowalne. Natomiast w przypadku osób powyżej 65. roku życia zrezygnowaliśmy z tej granicy wiekowej, ale wprowadziliśmy warunek, że na wyraźne życzenie chorego teleporada nie będzie stosowana. Będzie miał on prawo do wizyty w tradycyjnej formule - powiedział minister.