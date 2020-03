NFZ uruchomił teleporady. Pozwolą uzyskać e-zwolnienie i e-receptę

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił teleporady dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem. Dzięki teleporadom można otrzymać między innymi e-zwolnienie lub e-receptę, również od lekarzy specjalistów. Pojawił się też schemat postępowania z pacjentami, którzy mogą chorować na COVID-19 dla podstawowej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia podało, że liczba odnotowanych przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 51. 57-letnia kobieta hospitalizowana w Poznaniu zmarła.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NiŚOP) będą informowały pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty w przychodni. Rejestracja powinna poinformować każdego pacjenta o możliwości uzyskania teleporady. Dzięki teleporadzie można otrzymać: zalecenia, e-zwolnienia, e-receptę, sugestię dotyczącą bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacja sanitarno-epidemiologiczną. Teleporady ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych, rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna oraz skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

– Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta ze swoim lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa – mówi Adam Niedzielski, prezes NFZ. – Teleporada zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i jednocześnie jest traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim – dodaje szef Funduszu.

Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić wstępną ankietę kwalifikującą w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem powinien TELEFONICZNIE przełożyć poradę w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS) na inny termin.

Jak podaje POZ, każdy pacjent z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza wraz z kaszlem i dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien trafić na oddział zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny.

Każdemu pacjentowi, również bez objawów infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw należy udzielić TELEPORADY. Tylko w sytuacjach kiedy to jest niezbędne, pacjent powinien zostać umówiony na konkretną wizytę do lekarza. Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie wywiadu medycznego i oceny zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Wydzielono kryteria postępowania z pacjentem, który spełnia kryteria epidemiologiczne, to jest w okresie ostatnich 14 dni przebywał w kraju gdzie występuje transmisja koronawirusa SARS CoV-2 lub miał bliski kontakt z osobą zakażoną:

kryterium A (bez objawów chorobowych) kryterium B (z objawami chorobowymi takimi jak katar, stan podgorączkowy, objawy przeziębienia) kryterium C (z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, gorączką powyżej 38 st. C z kaszlem i/lub dusznością)

Według Kryterium A należy:

- poinformować pacjenta o konieczności prowadzenia samoobserwacji przez 14 dni od czasu kontaktu z osobą, u której stwierdzono SARS CoV-2 lub powrotu z kraju, gdzie występuje transmisja. Powinien on codziennie rano i wieczorem mierzyć temperaturę ciała - poinformować pacjenta o konieczności częstego mycia rąk - poinformować pacjenta, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (gorączka powyżej 38 st. C z kaszlem i/lub dusznością) należy zgłosić się do oddziału zakaźnego (należy unikać transportu publicznego i skupisk ludzi) - poinformować pacjenta, ze decyzje o nałożeniu kwarantanny podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Taka decyzja tożsama jest ze zwolnieniem lekarskim i lekarz nie wystawia ZUS ZLA.

Kryterium B:

- pacjent nie wymaga hospitalizacji - należy zalecić leczenie w warunkach domowych oraz unikanie kontaktu z osobami przez okres 14 dni od kontaktu/powrotu. Zwolenia lekarskie jest wstawiane z kodem adekwatnym do prezentowanych objawów - należy poinformować pacjenta o konieczności częstego mycia rąk i higienie kaszlu - poinformować o możliwości uzyskania TELEPORADY w razie potrzeby - poinformować pacjenta o, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (gorączka powyżej 38 st. C z kaszlem i/lub dusznością) należy zgłosić się do oddziału zakaźnego (należy unikać transportu publicznego i skupisk ludzi) - należy poinformować pacjenta, że w przypadku wystąpienie nagłego zagrożenia życia należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego

Kryterium C

- jeżeli pacjent zgłasza się do poradni należy: zaopatrzyć go w maseczkę ochronną (jeśli jest dostępna), zapewnić natychmiastową izolację, nie ma potrzeby przeprowadzać badania przedmiotowego, pacjent powinien być objęty nadzorem medycznym - należy sporządzić listę osób z bliskiego kontaktu podczas wizyty w przychodni - w ramach teleporady należy zamówić zmówić pacjentowi transport do oddziału zakaźnego

Lekarze specjaliści, obok POZ, mogą udzielać teleporad. Z wizyt na odległość będą korzystać m.in. pacjenci poradni onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej, już pozostający pod stałą opieką specjalistów i wymagający okresowej kontroli. Dzięki telewizycie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Czym jest koronawirus?

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej: gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń.

Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma przeciw niemu szczepionki. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, o których piszemy niżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

