"Twierdzą, że mamy sobie szukać szpitala. Co mamy robić?". Dramatyczne nagranie z pogotowia

Niemal trzy godziny trwała przepychanka o to, kto przyjmie kobietę w kwarantannie zabraną z podejrzeniem udaru z zakładu opiekuńczo-leczniczego pod Radomiem. Reporter tvn24.pl dotarł do nagrania z rozmowami pomiędzy ratownikami.

Nagranie pochodzi z 18 kwietnia. Składa się z kilkunastu części. To kolejne wymiany zdań ratowników medycznych i dyspozytora pogotowia. Każdy kolejny plik zawiera dokładną datę i godzinę utworzenia. To pomogło nam odtworzyć dokładny przebieg wydarzeń. Nagranie publikujemy ze względu na ważny interes społeczny.

Do zdarzenia doszło w sobotę 18 kwietnia w jednym z zakładów opiekuńczo-leczniczych pod Radomiem, dotyczyło jednej z przebywających tam pensjonariuszek. Na nagraniu słyszymy, że "do przedpołudnia był z nią kontakt", ale obecnie "nie można się z nią dogadać, po prostu buja w obłokach". Z podejrzeniem udaru wezwano pogotowie. Z danych przekazanych przez Pogotowie Ratunkowe w Radomiu wynika, że zgłoszenie zostało przyjęte o godz. 11.01, a karetka była na miejscu po piętnastu minutach.

Najbliższy szpital nie przyjmuje

Z miejscowości, w której znajduje się zakład opiekuńczo-leczniczy, najbliżej jest do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na radomskim Józefowie - 19 km karetka na sygnale mogłaby pokonać w 15 minut. Ale w tym szpitalu szaleje koronawirus. W czwartek 16 kwietnia informowaliśmy, że zakażonych tam było ponad 200 osób, w tym 112 pracowników. Tego dnia nad ranem zmarł fizjoterapeuta ze szpitala na Józefowie . Według jego kolegów 46-latek mógł się zarazić od pacjenta przeniesionego na oddział rehabilitacji z oddziału neurologii . To tam powinna trafić pacjentka z podejrzeniem udaru. Ale jak przekazała nam rzecznik MSS w Radomiu Karolina Gajewska "18 kwietnia br. oddział neurologii funkcjonował, natomiast ze względów epidemiologicznych nie przyjmował nowych pacjentów".

Dlatego o godzinie 11.53 załoga karetki raportuje do dyspozytora, że jedzie z pacjentką z podejrzeniem udaru do szpitala na Tochtermana, czyli do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Ta placówka z początkiem kwietnia została przekształcona w szpital jednoimienny, tylko dla pacjentów z COVID-19. Kobieta wieziona z zakładu była w kwarantannie, z rozmów ratowników z dyspozytorem pogotowia wynika, że jej pierwszy wynik testu był ujemny. Wyniki drugiego, zrobionego kilka dni wcześniej, jeszcze nie dotarły do ośrodka.