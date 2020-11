Kto będzie pracować w szpitalach tymczasowych? "Za tę stawkę wolałbym sprzedawać kwiaty pod cmentarzami"

Proszę zrozumieć, że takie stawki obowiązują w szpitalu. Być może społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, jak marne pensje otrzymują pracownicy szpitala – zwraca uwagę rzeczniczka szpitala w Białymstoku Katarzyna Malinowska-Olczyk. Dyrektorzy placówek medycznych mówią o skandalicznie niskich stawkach medyków i nie dziwi ich, że nie ma rąk do pracy, w której narażają swoje zdrowie i życie. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Pielęgniarka może zarobić ponad 3300 złotych, sanitariusz szpitalny od 2600 złotych, ratownik 2360 złotych - wszystkie podane kwoty to sumy brutto. - To nie są pieniądze, za które ja bym poszedł do pracy. Za tę stawkę wolałbym iść i sprzedawać kwiaty pod cmentarzami – mówi ratownik medyczny Jan Świtała. - Proszę zrozumieć, że takie stawki obowiązują w szpitalu. Być może społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, jak marne pensje otrzymują pracownicy szpitala – zwraca uwagę Katarzyna Malinowska-Olczyk.