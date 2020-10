"Nie możemy czekać". Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej o "jedynym wyjściu"

Tak zwane łóżka covidowe to nie są nowe miejsca. Przesuwamy wolne łóżka z jednego oddziału na drugi, a to utrudnia dostęp do leczenia wszystkich innych chorych - mówił w TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja. W jego ocenie "jedyną drogą, by tworzyć nowe łóżka" jest uruchomienie wojskowych szpitali polowych. Nie możemy czekać, za chwilę może dojść do tragedii - powiedział Matyja.